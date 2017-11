Grauer Himmel, Regen und kalte sechs Grad? Davon kann am Donnerstag keine Rede mehr sein. Wetterexperten zufolge gibt es in Berlin und Brandenburg frühlingshafte Temperaturen und viele Sonnenstunden - bevor es am Wochenende wieder kalt wird.

Wer sich derzeit in Berlin und Brandenburg aus dem Haus wagt, den erwischt es oft kalt: Nieselig fies ist es draußen, frostig und grau. Doch wer am Donnerstag nicht ohnehin den ganzen Tag im Büro oder anderswo drinnen verbringt, kann sich auf einen sonnigen Tag freuen. Und die Winter- gegen eine Übergangsjacke tauschen. Es wird warm!

Im Süden Brandenburgs wird es den Prognosen zufolge am wärmsten: 16 Grad und bis zu sechs Stunden Sonnenschein erwarten die Wetterexperten dort am Donnerstag. "Die schöne Seite des Herbstes zeigt sich am Donnerstag nochmal", verspricht Kugel. Weder in Berlin noch in Brandenburg werde es nach bisherigem Stand Regen geben.

Kugel empfiehlt daher, die milden Temperaturen auf jeden Fall auszunutzen. "Wer weiß, wann es mal wieder so warm ist", sagt er. Für alle, die Zeit haben, ist der Donnerstag also die beste Zeit, um einen ausgedehnten Herbstspaziergang zu machen oder sich einfach in einem Café draußen in die Sonne zu setzen.