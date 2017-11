Mit einem Gottesdienst in der Kirche Potsdam-Hermannswerder ist am Samstag der Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte in Brandenburg gedacht worden, die in diesem Jahr ums Leben gekommen sind.



Daran nahmen auch der Innenminister Karl-Heinz Schröter und die Innenstaatssekretärin Katrin Lange (beide SPD) teil. Bei der Gedenkzeremonie wurden die 31 Namen verlesen und für jeden eine Kerze angezündet. Vier der 31 Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienstler wurden getötet. Die anderen sind im dienstfähigen Alter, also noch vor der Pensionsgrenze verstorben, aus unterschiedlichen Gründen.