Das Verwaltungsgericht Cottbus hat eine Lausitzer Pflegeeinrichtung dafür gerügt, zu wenige Fachkräfte einzusetzen. Eine Fachkraft für die nächtliche Betreuung von 60 Bewohnern einer Pflegeeinrichtung - das sei zu wenig, so die Entscheidung des Gerichts.

Der Mangel sei augenscheinlich, teilte das Gericht am Freitag mit. In dem konkreten Fall betreue der Betreiber in zwei Häusern 50 beziehungsweise 60 Bewohner. 20 der Bewohner hätten den Pflegegrad vier oder fünf und bedürften nachts mindestens zweimal der Pflege. Das Gericht sieht nun das Landesamt für Soziales in der Pflicht, den Betreiber aufzufordern, den Mangel zu beseitigen.