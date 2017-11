Vergangenes Jahr titelten wir noch "Selbst die Sachsen sind glücklicher als die Berliner". Dieses Jahr nun die erfreuliche Nachricht: Bundesweit gesehen ist Berlin auf Platz 15 und damit einen Platz vor die sächsischen Nachbarn gerutscht, was die subjektiv empfundende Lebenszufriedenheit angeht. Die wird alljährlich von der Deutschen Post für den "Glücksatlas" in 19 Regionen abgefragt (der Atlas zählt auch Regionen wie Franken auf, die keine Bundesländer sind). Traurig ist jedoch, dass Brandenburg in der Erhebung mit Platz 18 auf dem vorletzten Platz gelandet ist - das Bundesland steht damit noch schlechter da als im vergangenen Jahr (Platz 17).

Nach den aktuellen Erhebungen sind die Menschen in den Neuen Bundesländern von allen Regionen deutschlandweit betrachtet am "unglücklichsten" - wenn auch in Thüringen, wie im Vorjahr, noch die zufriedensten Ostdeutschen leben (Platz 14). Danach kommen Berlin, Sachsen, gefolgt vom Vorjahresschlusslicht Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 17 sowie Brandenburg und neuer traurigster Ort: Sachsen-Anhalt.

Die allgemeine Lebenszufriedenheit wird in jeder Region mit einer Skala von 0 = "ganz und gar unzufrieden" und 10 = "ganz und gar zufrieden" abgefragt. Daraus ergibt sich die durchschnittliche allgemeine Lebenszufriedenheit der Befragten in jeder Region.

Der bundesdeutsche Glücks-Durchschnitt liegt bei 7,07 Punkten bei einer Skala bis 10. 2016 lag er bei 7,11 Punkten - die Deutschen sind also unglücklicher geworden. Schleswig-Holstein ist mit 7,43 Punkten zum fünften Mal in Folge die zufriedenste Region Deutschlands. Auf Platz 1 in Europa liegt erneut Dänemark. Die Dänen sind mit Abstand die glücklichsten Europäer, während Griechenland als Schlusslicht deutlich an Boden verliert – Deutschland liegt im europäischen Vergleich wie im Vorjahr auf Rang 9 im oberen Drittel.

Bemerkenswert positiv schneidet Brandenburg im Bereich Ehe und Partnerschaft ab: Mit 74,9 Prozent sind in keiner anderen Region so viele Menschen verheiratet oder leben mit einem Partner zusammen wie in der Mark. Aber die anderen Kategorien bewerten die Brandenburger hinsichtlich ihrer Zufriedenheit deutlich geringer als im Rest der Republik. Am größten ist der Abstand der Brandenburger (6,75) zum Bundesdurchschnitt im Bereich "Haushaltseinkommen" (6,17).

Die Berliner schneiden in den einzelnen Bereichen weiterhin unterdurchschnittlich ab. Am deutlichsten ist der Abstand der Hauptstädter zum Bundesdurchschnitt in den Bereichen "Gesundheit" (6,20 in Berlin, 6,50 im Schnitt) und "Haushaltseinkommen" (6,37 in Berlin, 6,75 im Schnitt). Die subjektiven Bewertungen werden tatsächlich durch die objektiven Indikatoren bestätigt: Mit 9,8 Prozent sind in keiner anderen Region so viele Menschen auf Arbeitsuche wie in Berlin. Gleichzeitig liegt das verfügbare Einkommen mit 19.095 Euro annähernd 2.500 Euro unter dem Bundesdurchschnitt.