In Guben (Spree-Neiße) hat es erneut gebrannt. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes standen zwei Autos in Flammen. Zwei weitere wurden durch das Feuer beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Erst in der Nacht zu Mittwoch war in Guben eine Gartenlaube abgebrannt.

Schon seit Wochen sorgen Brandstiftungen in Guben für Unruhe. Mittlerweile hat es dort rund ein dutzend Mal gebrannt.