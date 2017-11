Audio: 13.11.2017 | Antenne Brandenburg | Stefanie Brockhausen

Millionenförderung für Wisent, Urzeitkrebs, Knabenkraut - Döberitzer Heide - Fast ausgestorbene Arten leben wieder auf

19.11.17 | 11:29 Uhr

Ein europaweit einmaliges Großprojekt hat die Heinz-Sielmann-Stiftung in der Döberitzer Heide angelegt: Fast ausgestorbene Wildtierarten leben hier nahezu unbeeinflusst vom Menschen. Damit das so bleibt, gibt es nun Geld vom Bund. Von Stefanie Brockhausen

Wenn Besuch kommt, gibt’s Futter. Das scheinen die Wisente in der Döberitzer Heide in Brandenburg sehr genau zu wissen: Neugierig trotten die bulligen Tiere mit dem dichten braunen Fell an den Zaun heran. "Wir sind ja hier noch in der so genannten Eingewöhnungszone und hier werden die Tiere tatsächlich noch ein bisschen konditioniert", sagt Peter Nitschke, Projektleiter für Naturschutz in der Döberitzer Heide. "Das heißt, der Tierpfleger kommt täglich vorbei und die kriegen ihre Möhrchen als Leckerli."

Mehr Infos im Netz sielmann-stiftung.de - Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide Wisente, Przewalski-Pferde und über 5.000 weitere Arten

Die Wisente sind eine der großen Erfolgsgeschichten in der Döberitzer Heide: 2008 siedelte die Heinz-Sielmann-Stiftung auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz die ersten Tiere an. Inzwischen ist die Population laut Peter Nitschke auf etwa 80 Tiere angewachsen. Manche leben in der Eingewöhnungszone, aber die meisten in der so genannten Wildniskernzone, wo es zugeht wie in freier Wildbahn. Der tägliche Besuch des Tierpflegers mit dem Eimer voller Möhren fällt dort also flach.

Etwa 5.500 Tier- und Pflanzenarten haben sich angesiedelt

Neben den Wisenten haben sich etwa 5.500 Tier- und Pflanzenarten in der Heide angesiedelt. Dazu gehören Urzeitkrebse, seltene Fischotter und Seeadler sowie vom Aussterben bedrohte Arten wie das Sumpf-Knabenkraut oder ein Goldhaarmoss. Für den Schutz dieser vielfältigen Natur hat der Bund nun 3,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. "Das ist natürlich ein sehr großer Schluck aus der Pulle", freut sich der Stiftungsratsvorsitzende der Heinz Sielmann Stiftung, Fritz Brickwedde. "Das wird die Döberitzer Heide und auch die Tangersdorfer Heide sehr nach vorn bringen. Für die Artenvielfalt und den Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten ist das eine große Stunde."

Fritz Brickwedde nahm die Förderbescheide am Montag von Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger entgegen. "Der Bund hat in diesem Jahr die Richtlinie für die Gemeinschaftsaufgabe investiver Naturschutz geöffnet", sagte Vogelsänger. "Diese Gelder müssen in diesem Jahr auch noch umgesetzt werden. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Aber wir haben mit der Sielmann Stiftung einen verlässlichen Partner."

Offenland ist durchaus gewünscht

In der Tangersdorfer Heide bei Templin, dem jüngsten Projekt der Sielmann-Stiftung in Brandenburg, soll etwas mehr als eine Million Euro in die Pflege von Heideflächen fließen. Die übrigen rund 2,7 Millionen kommen der Döberitzer Heide zugute, wo vor allem so genannte Offenflächen wiederhergestellt werden sollen. "Da, wo die natürliche Wiederbewaldung schon gegriffen hat, werden die Gehölze wieder runtergenommen, damit das Offenland wieder reaktiviert ist", sagt Peter Nitschke. Dieses Offenland ist für eine Naturschutzfläche wie die Döberitzer Heide durchaus gewünscht, sogar essentiell. Vor Jahrhunderten gab es viel mehr dieser Flächen in der Landschaft, etwa durch Waldbrände oder Überschwemmungen. "Heute wird ein Waldbrand gleich gelöscht", sagt Nitschke. "Von daher sind diese natürlich Offenlandschaften in unserer heutigen Landschaft sehr, sehr selten. Sie sind aber ganz besonders wichtig für besonders angepasste Organismen, die eben gerade auf diesen Offenlandschaften leben."

Je niedriger die Vegetation, desto vielfältiger die biologische Vielfalt

Vereinfacht gesagt: Je niedriger die Vegetation ist und je besonderer und ärmer die Standorte sind, desto vielfältiger ist die biologische Vielfalt. Plötzlich kommen Organismen zum Zug, die normalerweise keine Chance hätten: Insekten fühlen sich in Offenlandbereichen wohl, weil sie dort viel leichter von A nach B kommen als in einem zugewachsenen Bestand. Das wiederum freut seltene Vogelarten, die sich von Großinsekten ernähren, etwa der Wiedehopf, der Neuntöter oder der Ziegenmelker. Auch Reptilien wie die Zauneidechse profitieren von offenen Landschaften. Gut möglich also, dass die Döberitzer Heide bald um weitere Tier- und Pflanzenarten reicher ist.