"I bims" soll eine beliebte Wendung aus der sogenannten "vong"-Sprache sein, in der Internetnutzer in sozialen Netzwerken Sätze verkürzen und mit Wörtern spielen. Dabei werden oft Begriffe absichtlich falsch geschrieben. Damit stamme der Ausdruck nicht etwa vom Verb "bimsen" ab, dass umgangssprachlich unter anderem auch für "Geschlechtsverkehr haben" verwendet wird.

"I bims" ist zum "Jugendwort des Jahres" 2017 gewählt worden. Das hat der Langenscheidt-Verlag am Freitag in München mitgeteilt hat. Es bedeute "Ich bin", gilt aber auch als Synonym für "Ich bin's".

Langenscheidt hat sein "Jugendwort des Jahres" zum zehnten Mal gekürt. Dieses Mal standen 30 Begriffe zur Auswahl, die zeigen sollen, wie die Jugend von heute spricht. Eine 20-köpfige Jury hatte das Wort gewählt. In einer unverbindlichen Online-Abstimmung war "I bims" unter den Nutzern allerdings auf dem letzten Platz gelandet. Spitzenreiter war der Ausdruck "geht fit" als Bezeichnung für etwas, das klar geht. Dahinter lag "napflixen" für ein Nickerchen während eines Films. Rund eine Million Nutzer hatten abgestimmt - so viele wie noch nie, wie der Verlag mitteilte.

Der Ausdruck "I bims" werde von Jugendlichen häufig verwendet - in Unterhaltungen, aber auch in Textnachrichten. "Die sagen das wirklich - das war uns auch wichtig", so Jury-Mitglied David Berger. Seine Jury-Kollegin Livia Kerp sah das genauso: "Es ist sehr weit verbreitet und jeder sagt es", erklärte die 15 Jahre alte Bloggerin.



Die jährliche Wort-Wahl ist eigentlich eine Werbeaktion des Langenscheidt-Verlags für sein Jugendsprache-Lexikon. Oft wurde in der Vergangenheit diskutiert, ob das Siegerwort wirklich dem Sprachgebrauch von Jugendlichen entspricht. Dem Vorwurf, so spreche niemand, habe man dieses Jahr aber etwas entgegensetzen können, so der Verlag.