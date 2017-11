ICE rast bei Rathenow in eine Rotte Wildschweine

Schreck in der Abendstunde: Ein ICE stoppt bei Rathenow (Havelland) auf offener Strecke, 400 Reisende müssen in einen anderen Zug umsteigen. Der ICE hatte Wildschweine erfasst und wurde stark beschädigt.

Ein ICE der Deutschen Bahn ist am Dienstagabend im havelländischen Rathenow westlich von Berlin in eine Rotte Wildschweine gefahren. Dabei wurde mindestens ein Wildschwein getötet, der ICE 596 München-Stuttgart-Berlin wurde beschädigt. Etwa 400 Reisende mussten auf freier Strecke in einen anderen Zug wechseln.

Wie Bahnsprecher Holger Bajhora am Mittwochmorgen dem rbb sagte, wurde der Zug durch die Kollision mit einem der Tiere so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er nicht weiterfahren konnte. Schon kurz nach dem Unfall hatte die Bundespolizei getwittert: "Der ICE ist leider nicht mehr fahrbereit."

Die Fahrgäste wechselten daher in einen anderen Zug, der von Basel kam und auf dem Parallelgleis an der Unfallstelle vorbeifuhr. Dafür wurde die Strecke Wolfsburg-Berlin an der Stelle voll gesperrt.

Nach ihrem Umstieg kamen die Reisenden laut Bahn mit mehreren Stunden Verspätung in Berlin an. Auch andere Züge in Richtung Berlin verspäteten sich durch den Zwischenfall. Das Gleis, auf dem der Unfallzug stand, warnoch bis etwa 4.30 Uhr gesperrt, weil ein Kabel beschädigt wurde.