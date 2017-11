ICE nach Berlin rauscht an Wolfsburg vorbei - schon wieder

Erneut ist ein ICE am Bahnhof Wolfsburg vorbeigefahren. Der Zug von Köln nach Berlin hätte dort eigentlich am Sonntagmittag halten sollen - rauschte jedoch an der niedersächsischen Stadt vorbei.

Das Personal bemerkte das Missgeschick und legte außerplanmäßig einen Stopp in Stendal in Sachsen-Anhalt ein. Die Reisenden hätten dort umsteigen können, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend. Den Grund für den Vorfall konnte er nicht nennen. "Wir werden den Fall gründlich auswerten", erklärte er.