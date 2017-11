Eine Wölfin ist am Donnerstag bei einer Gesellschaftsjagd nahe Potsdam erschossen worden, gegen den Schützen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Die Naturschutzorganisation WWF will Strafanzeige stellen, der Jagdleiter hat es bereits getan.

Am Donnerstag war die Wölfin bei der Gesellschaftsjagd in einem Forstrevier bei Bad Belzig getötet worden. Der Jagdleiter erstattete danach laut Umweltministerium Anzeige gegen den Jäger. Der Kadaver des Tiers ist im Auftrag des Landesumweltamtes sichergestellt und verwahrt worden.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu einer erschossenen Wölfin aufgenommen, die bei einer Gesellschaftsjagd nahe Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) getötet worden sein soll. Bislang wurde der dänische Jäger, der verantwortlich sein soll, noch nicht vernommen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Ermittler wollen herausfinden, warum auf das Tier geschossen wurde. Der Wolf ist in Deutschland eine streng geschützte Tierart.

Die Naturschutzorganisation WWF Deutschland will Strafanzeige gegen den Jäger stellen. "Jäger haben eine große Verantwortung und müssen sich sicher sein, auf was sie gerade schießen. Es kann nicht sein, dass auf einer Gesellschaftsjagd wie dieser streng geschützte Tierarten abgeschossen werden", sagte WWF-Referent Moritz Klose.

In Brandenburg ist nach Angaben des Landesjagdverbands nie zuvor ein Wolf bei einer Gesellschaftsjagd erschossen worden. Vor einer Jagd würden stets Sicherheitshinweise gegeben und klargestellt, welche Tiere erlegt werden dürfen. Zudem beteiligten sich Jäger an der Beobachtung von Wölfen und meldeten es, wenn sie einen Wolf sichteten. Der Wolf ist in der Lausitz in Brandenburg und Sachsen wieder heimisch.

Seit dem Jahr 2000 sind die Wölfe in Deutschland zurück. Sie sind streng geschützt. Ihr Abschuss gilt wie bei Luchsen und Greifvögeln als Wilderei und ist strafbar. Seit 2016 können in Brandenburg jedoch Wölfe, die jede Furcht vor Menschen verloren haben und sich nicht durch Spezialzäune an Viehweiden abschrecken lassen, nach einer konkreten Einzelfallprüfung in den Landkreisen in Brandenburg legal geschossen werden.

In Deutschland leben nach Schätzungen zurzeit rund 500 bis 600 Wölfe. Sie sind vor allem in allem in der Lausitz in Brandenburg und in Sachsen wieder heimisch. Aktuell streifen mehr als 20 Wolfsrudel durch Brandenburg. Das sind schätzungsweise 200 Tiere.