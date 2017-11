Polizei weiß jetzt, was in den K.o.-Joints ist

Sie kommen freundlich daher und bieten jungen Leuten einen Joint an. Am Ende liegt einer ohnmächtig am Boden. Die Polizei Berlin hat jetzt veröffentlicht, welche Inhaltstoffe drin sind und warnt: "Der Tod kommt krass... und kostet oft nicht mehr als 5 Euro."