Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 29.11.2017 | 10:41 Uhr

Wenn mich jemand fragt, wie weit es denn von Berlin nach "Frankfurt" sei, antworte ich dem, dass er eine knappe Stunde von Berlin braucht. Danach scheiden sich die Geister. Einer von den leider Meisten ist dann irritiert, so schnell hätte er das nicht erwartet und fragt dann nach. Dann klärt sich auf, dass er selbstverständlich Frankfurt am Main meine, ich dagegen das nächstgelegene Frankfurt (Oder). Der wirklich nach Frankfurt (Oder) Wollende bedankt sich und steigt in den Zug, auf den er maximal eine halbe Stunde warten muss.



a) Solange Frankfurf am Main selbstveständlich als "Frankfurt" durchgeht und auch so beworben wird, wird Frankfurt (Oder) immer im Hintertreffen sein. Also gilt es, in Abweichung zu meiner punktuellen kleinen Stichelei immer die nähere Bezeichnung hinter "Frankfurt" mitzuerwähnen.



b) Es gilt, ein Denken zu überwinden, dass hinter der Grenze gleich die Walachei beginnt. Nur dann haben Frankfurt (Oder)/Slubice und Görlitz/Zgorzelec wirklich eine Chance.