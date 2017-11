Nach einem Kellerbrand hat die Feuerwehr ein Mehrfamilienhaus in Spandau evakuiert. In zwei voneinander getrennten Kellerverschlägen habe es am Samstagabend gebrannt, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte konnten demnach die Feuer schnell löschen.

Zur Evakuierung der 13 Bewohner des Hauses habe die Feuerwehr mit Rettungshauben arbeiten müssen, weil das Treppenhaus komplett verraucht gewesen sei, hieß es.



Verletzt wurde niemand. Wegen der zwei räumlich voneinander getrennten Brandstellen hält die Feuerwehr einen technischen Defekt als Ursache für unwahrscheinlich. Die genaue Brandursache werde nun ermittelt.