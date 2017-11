Ab 10. Dezember wird die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke der Deutschen Bahn zwischen München und Berlin regulär befahren. Zwei Tage zuvor, am 8. Dezember, erhält die Verbindung in Nürnberg einen ökumenischen Segen. Diesen werden der katholische Bamberger Erzbischof Ludwig Schick und die evangelische Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern spenden, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit.

An diesem Tag werde die Trasse offiziell mit einem sogenannten VIP-Zug eröffnet, in den später auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusteigen solle. Die Segnung sei in Bayern Tradition und der "Jahrhundertfeier" an diesem Tag angemessen, sagte eine Sprecherin. Schließlich habe man 26 Jahre an dem Projekt gearbeitet.