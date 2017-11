Sie kommen freundlich daher und bieten jungen Menschen einen Zug vom Joint an - doch schon nach wenigen Zügen werden diese ohnmächtig. Täter haben jetzt in Berlin einen dritten derartigen Angriff begangen. Ihr Ziel: die Opfer ausrauben.

In Berlin hat es erneut eine K.o.-Attacke mit einem Joint gegeben: Diesmal bot ein Unbekannter am S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost in Berlin-Marzahn einem 21-Jährigen einen Zug vom Joint an. Nach zwei Zügen erlitt der junge Mann laut Polizei einen Kreislaufzusammenbruch.