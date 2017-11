Koffer am Hotel Adlon sorgt für Polizeieinsatz

Herrenloses Gepäckstück in Berlin

Ein herrenloses Gepäckstück hat am Brandenburger Tor für Aufregung gesorgt. Einsatzkräfte der Berliner Polizei konnten den Besitzer eines Koffers nicht ausmachen und ließen den Platz räumen.

Am Pariser Platz in Berlin hat ein herrenloser Koffer am Sonntagmittag für Aufregung gesorgt. Weil die Polizei den Koffer auf der Mittelinsel vor dem Hotel Adlon nicht zuordnen konnte, wurde der Platz zunächst geräumt. Allerdings erging bereits wenige Minuten später Entwarnung, wie eine Polizeisprecherin rbb|24 sagte. Der Besitzer sei ausgemacht worden.

Alarmierte Polizeikräfte hatten den Bereich zunächst gesichert. Nach rbb-Informationen waren auch die Fahrgäste auf dem S-Bahnhof und dem U-Bahnhof aufgefordert worden, das Gelände und die Bahnen zu verlassen.