Bild: dpa/Collage: rbb|24

Restaurant in Berlin unter Verdacht - Glücksspiel mit radioaktiven Spielkarten aufgeflogen

28.11.17 | 16:23 Uhr

Da strahlen die Betrüger nicht mehr: In einem Berliner Restraurant wurde offenbar mit radioaktiven Spielkarten betrogen. Die Strahlung wurde in einem Müllauto gemessen, die Spur führt in ein Lokal in Marzahn.

In einem Berliner Restaurant wurde offenbar mit radioaktiv verseuchten Spielkarten gezockt. Beamte des Landeskriminalamts, der Strahlenmessstelle des Senats und des Landesamtes für Gesundheitsschutz haben deshalb bereits am 16. November mehrere Gebäude in Marzahn-Hellersdorf durchsucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Durchsucht wurden ein Restaurant in der Marzahner Straße, ein Club-Center, eine Karaoke-Bar und eine Wohnung. Im Zentrum der Ermittlungen stehe eine 41-jährige Restaurant-Besitzerin. Die Karten waren laut Polizei mit Jod 125 belastet. "Durch einen verdeckt am Körper getragenen Detektor kann der betrügende Spieler erkennen, welche Karten markiert sind und sich so beim Glücksspiel einen Vorteil verschaffen", heißt es in der Pressemitteilung der Behörden.

"Verdacht der Freisetzung ionisierender Strahlung"

Die radioaktive Strahlung war im November 2016 in einem Müllfahrzeug in einer Abfallbehandlungsanlage in Rüdersdorf gemessen worden. Darin lagen ausgestanzte Teile von Spielkarten. Nachforschungen zum Tourenplan und Untersuchungen des Abfalls hätten zur 41-Jährigen geführt - und damit auch zu mehreren Durchsuchungsbeschlüssen. Polizei und Kriminaltechniker fanden 13 Spielkartenteile, die mit Jod 125 belastet waren. Die durchsuchten Räume wurden versiegelt und gereinigt.

Jod 125 wird in der Medizin eingesetzt und hat eine Halbwertszeit von 60 Tagen. Direkt an den Kartenteilen sei die Strahlung sehr hoch, sie nehme aber wenige Zentimeter entfernt sehr stark ab - "in 50 cm Entfernung war keine Ortsdosisleistung mehr messbar", so die Polizei. Eine Kontaminationsgefahr bestehe demnach nur bei direktem Kontakt ohne Schutzkleidung. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Berlin ermitteln jetzt wegen des Verdachtes der Freisetzung ionisierender Strahlen.