B. Stechlich Berlin Mittwoch, 08.11.2017 | 15:58 Uhr

In 173 Fällen Daten aus dem Polizeidatenbestand weitergegeben (an wen? wofür?) - in 8 Fällen Bestechungsgeld angenommen. Das Gesetz sieht für Bundesbeamte, die zu einem Jahr u. mehr verurteilt werden, die Entfernung aus dem Dienst vor. Bei Landesbesmten, insbes. in Berlin, ist das sicher anders geregelt.

Dem ohnehin bei vielen erschütterten Vertrauen in den Staat und seine Organe ist das wohl nicht förderlich.

Wir begeben uns immer mehr auf Drittweltniveau.