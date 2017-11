Leichenfund am Brauhausberg in Potsdam

Nach dem Fund einer Leiche am Potsdamer Brauhausberg sitzt ein Verdächtiger jetzt in Untersuchungshaft. Der 41-Jährige hat zugegeben, eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Getöteten gehabt zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Amtsgericht Potsdam erließ daraufhin am Montagabend einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.



Die Polizei hatte am Sonntagnachmittag die Leiche eines 44-Jährigen gefunden. Die Verletzungen des Toten deuteten auf eine Gewalttat hin. Kurz darauf hatte die Polizei zwei Männer festgenommen, darunter den 41-Jährigen. Der andere, ein 52-Jähriger, wurde nach seiner Vernehmung wieder entlassen. Nähere Umstände zum Tod des Mannes gab die Polizei zunächst nicht bekannt.