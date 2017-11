Wisent einzäunen und polnische Einrichtungen informieren: Laut dem neuen Leitfaden des Umweltministeriums ist das zu tun, wenn ein Wisent in Brandenburg gesichtet wird. Der Leitfaden richtet sich vor allem an Behörden in den Landkreisen, teilte das Ministerium am Dienstag in Potsdam mit. Die Hinweise sind auch im Internet einsehbar.

Mit dem Leitfaden reagiert das Umweltministerium auf den Abschuss eines freilaufenden Wisents bei Lebus (Märkisch-Oderland) im September. Das Tier war in Folge einer Anordnung durch das Amt Lebus abgeschossen worden. Als Grund war der Schutz der Bevölkerung angegeben worden. Das Wildrind kam aus Polen über die Grenze. Der Wisent ist eine streng geschützte Tierart in Deutschland und Polen. Der Abschuss des Bullen hatte eine Welle der Empörung in beiden Ländern ausgelöst.