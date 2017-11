Auf einschlägigen Partys gab man per Mundpropaganda die Handynummer des Lieferservice weiter. "Ein schwunghafter Kokainlieferservice entwickelte sich", so die Anklage. "Das waren richtige Geschäftsmänner", erklärte ein Ermittler dem rbb. 456 Mal soll Kokain an Kunden in ganz Berlin ausgeliefert worden sein.

Nach einmonatiger, engmaschiger Beobachtung durch die Polizei erfolgte am 2. April der Zugriff: Nach der Drogenlieferung an einen Kunden, so die Staatsanwaltschaft, wurde Adrian F. in Altglienicke festgenommen. In einer seiner Socken entdeckte die Polizei vier weitere Szenepäckchen Kokain zu jeweils einem knappen halben Gramm Kokain. In seiner Wohnung fanden die Beamten darüber hinaus knapp 10.000 Euro Bargeld. Die Mutter des Angeklagten pocht allerdings darauf, dass das Geld ihr gehöre. In den Wohnungen der mutmaßlichen Mittäter wurden ebenfalls Drogen und Bargeld beschlagnahmt.