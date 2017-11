Bei einem Unfall mit vier Lastwagen auf dem Berliner Ring sind in der Nacht zum Montag zwei Menschen schwer verletzt worden.



Nach Angaben der Polizei ist ein LKW auf der A10 zwischen dem Dreieck Nuthetal und der Anschlussstelle Michendorf in Richtung Magdeburg ungebremst in ein Stauende gefahren. Dabei schob er drei weitere Lastwagen aufeinander. Der Fahrer des Lastwagens und sein Beifahrer wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht.



Laut Polizei werden die Bergungsarbeiten noch bis in den Vormittag andauern. Am Morgen war nur der linke Fahrstreifen frei.