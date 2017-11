Ein mit Speiseöl beladener Lastwagen ist am Dienstag in Buckau (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gegen eine Scheune geprallt und hat das Gebäude fast zum Einsturz gebracht. Der 31-jährige Fahrer sei aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und umgekippt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend rutschte der Lastwagen gegen die Hauswand einer Scheune.