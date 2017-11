Bei der Kontrolle von vier Männern sind zwei Polizisten in Berlin-Friedrichshain verletzt worden. Ein 43-Jähriger habe einen Beamten weggestoßen und einem weiteren in die Hand gebissen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Polizei hatte die Gruppe in der Revaler Straße am späten Dienstagabend kontrolliert.