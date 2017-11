Unbekannter schleudert Brandsatz in Kneipe

Polizeieinsatz in Friedrichshain

Auf eine Kneipe in Berlin-Friedrichshain ist offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Ein Radfahrer soll am Sonntagmorgen einen Brandsatz durch die Scheibe der Gaststätte in der Niederbarnimstraße geworfen haben. Allerdings zündete der Brandsatz nicht.