Die Polizei hat in Berlin-Mitte drei Autofahrern im Alter von 21 bis 30 Jahren den Führerschein abgenommen. Zuvor hätten Polizisten die drei am frühen Sonntagmorgen bei einem mutmaßlichen Autorennen beobachtet, teilte die Polizei mit. Die Beamten seien den dreien gefolgt, nachdem sie zu schnell an ihnen vorbeigefahren seien.