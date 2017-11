rbb/ Ulf Mohrling Audio: Inforadio | 28.11.2017 | Ulf Morling | Bild: rbb/ Ulf Mohrling

Mutter entführte Tochter jahrelang - "Was Sie machen, ist Selbstjustiz"

28.11.17 | 17:13 Uhr

Uruguay, Malta, Thailand: Claudia K. versteckte sich jahrelang mit ihrer Tochter, damit der allein sorgeberechtigte Vater keinen Umgang mit dem gemeinsamen Kind hat. Jetzt muss die Mutter zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Vorsitzende Richterin findet zudem klare Worte. Von Ulf Morling

Claudia K. sitzt in der Gefangenenbox im Gerichtssaal und hält sich die Pappe eines Aktendeckels vor ihr Gesicht. Fernsehkameras und Fotoapparate sind auf sie gerichtet. Über ein dutzend Journalisten interessieren sich für den "Fall Claudia K.": Eine Mutter, die glaubt, für den Schutz ihrer Tochter das Gefängnis in Kauf nehmen zu müssen. "Die Gerichte nehmen einer Mutter widerrechtlich Grundrechte weg", sagt sie im Prozess. Und: "Das Kind wird nie sicher sein bei ihm!" Ihr Verteidiger aus Malta sieht es genauso, sagt er, Kindesentziehung sei ein unhaltbarer Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Jahrelang auf der Flucht

Am 4. Juli 2017 wird Claudia K. auf Koh Sukhorn durch die Immigration Police Thailands verhaftet, mit dabei ist ein Verbindungsbeamter des Bundeskriminalamts. Claudia K. soll mit ihrer Tochter Lena* über zwei Jahre auf der thailändischen Insel gelebt haben, die für einsame Strände und traumhafte Sonnenuntergänge bekannt ist. Zuvor soll sie auf Malta gewesen sein. Von Berliner Polizisten begleitet, musste K. im Juli dann die Rückreise nach Berlin antreten. Tochter Lena war inzwischen schon wieder bei ihrem sorgeberechtigten Vater: Über drei Jahre lang hatten sich Vater und Tochter nicht gesehen.



Als Lena geboren wurde, war noch alles okay

Lena wurde im September 2008 geboren. Sie ging aus der Beziehung ihrer Mutter mit Hans B.* hervor, beide gut situiert, aber nicht unbedingt auf ein Kind eingestellt. Doch beide liebten ihre Tochter, auch wenn die Beziehung schon während der Schwangerschaft in die Brüche ging, wie Claudia K. im Gerichtssaal berichtete. Die angeklagte Einzelhandelskauffrau wörtlich: "Nach der Geburt war er dann irgendwie immer in unserer Wohnung. Er hat sogar das Taschengeld von Lena gestohlen." Später sei Lena dann ab und zu bei ihrem Vater gewesen. Sie sei immer krank gewesen, wenn sie wieder nach Hause kam.

Schwerer Vorwurf: Kindesmissbrauch

Als Lena 18 Monate alt war, soll das Kleinkind nach dem Besuch beim Vater immer über Schmerzen im Intimbereich geklagt haben, berichtet die angeklagte Mutter. Der Vorwurf des Missbrauchs durch den Vater Lenas stand im Raum. Jugendamt und Familiengericht wurden von der Angeklagten eingeschaltet. Doch das Familiengericht entschied, dass Hans B. das Umgangsrecht mit seiner Tochter behalten darf. "Die Missbrauchsvorwürfe haben sich nie bestätigt", so die Richterin. Der Vater Lenas sagte am Dienstag im Prozess: "Vielleicht hat ihre Anwältin im Streit um das Kind geraten, mich des Missbrauchs zu verdächtigen."

2013: Mutter entführt Tochter nach Uruguay

"Wenn mir hier niemand hilft, weder Jugendamt, noch Gericht, dann muss ich gehen", habe sie gedacht und reiste mit Lena nach Uruguay. Doch der Vater wollte nicht auf das Umgangsrecht mit Tochter Lena verzichten: Eine Woche machte er in dem südamerikanischen Land Urlaub, um seine Tochter zu sehen. Beim zweiten Besuch war ein deutscher Beamter dabei, der Lena mitnahm. Nachdem die Tochter wieder in Berlin war, nahm Hans B. den Strafantrag gegen die Kindsmutter wegen des Entzugs seines Umgangsrechts zurück. Das Berliner Familiengericht entschied schließlich, dass Claudia K. zukünftig nur noch ein Umgangsrecht mit der Tochter habe, der Vater hingegen bekam das Sorgerecht übertragen. "Ich habe Lena tatsächlich im April 2014 nicht zurückgebracht", gesteht die Angeklagte im Prozess. Ihre Tochter sei immer noch im Intimbereich "wund und verletzt" gewesen. Allerdings suchte sie nie mit Lena einen Arzt auf, der angebliche Verletzungen hätte dokumentieren können. Jugendamt und Gericht hätten nicht geholfen, so Claudia K.: "Andere greifen zum Messer. Ich habe die Koffer gepackt!"

Deutsche Botschaft Malta stellt illegal Papiere aus

Die Deutsche Botschaft auf Malta sei involviert in die jahrelange Flucht und Kindesentziehung, so das Gericht. Neben einem zweifelhaften Verein, der angeblich für die Rechte der Mütter eintritt, sei auch die Deutsche Botschaft in Valetta ins Zwielicht geraten: "Zumindest Leute in der Deutschen Botschaft waren da beteiligt", so die Richterin im Urteil. Denn: Ohne die Zustimmung von Lenas sorgeberechtigtem Vater hatte Claudia K. am 4. Mai 2015 einen neuen Pass für Lena beantragt und auch erhalten. In einem zweiten Fall der Kindesentziehung soll die Botschaft ebenfalls unrechtmäßig Papiere ausgestellt haben. Schließlich verschwand Claudia K. jahrelang mit Lena in Thailand. Dort unterrichtete sie die Tochter selbst. Die 8-Jährige sei auf eigenen Wunsch auch im Kickboxen unterrichtet worden: "Sie wollte sich unbedingt gegen ihren Vater wehren können."

Mutter bleibt im Gefängnis

"Was Sie machen, ist Selbstjustiz", sagte die Vorsitzende Richterin Ulrike Hauser am Dienstag im Urteil. Die Übertragung des Sorgerechts an den Vater im November 2013 habe die Angeklagte nicht interessiert, stattdessen sei sie mit Lena einfach verschwunden und habe ihre eigenen Gesetze gemacht. Die Richterin betonte, dass die Missbrauchsvorwürfe gegen den Vater Lenas nicht zutreffend gewesen seien. "Sie sind nicht in der Lage gewesen, eine tragfähige Beziehung Lenas zu ihrem Vater zuzulassen", hieß es wörtlich in der Urteilsbegründung. Am Dienstag wurde Claudia K. wegen Entziehung Minderjähriger zu einer zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, sie bleibt weiter in Untersuchungshaft. Die Richterin habe den Eindruck von der angeklagten Mutter, dass alles weitergehen würde, sobald sie aus dem Gefängnis entlassen würde.

Streit ums Sorgerecht geht weiter

Bisher hat Hans B. nur vorläufig das Sorgerecht nach einer summarischen Prüfung vom Familiengericht zugesprochen bekommen. In der Hauptsache streiten sich Vater und Mutter Lenas noch immer darum, wem das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter zusteht. In diesem Verfahren wird auch Lena wiederholt befragt. Ob es um die familiengerichtliche Auseinandersetzung ihrer Eltern oder die Entziehung der Tochter ginge, so die Richterin: Das Kind würde hin- und hergezerrt. Sie könne sich nicht vorstellen, dass all das spurlos an dem Kind vorbeigehen könne.

* Namen geändert, Anm. der Redaktion