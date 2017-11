Schafe und Ziegen auf Brandenburger Weiden sollten besser vor Wölfen geschützt werden, fordert der Naturschutzbund (Nabu). Geeignet seien Herdenschutzhunde. Dafür wirbt die Organisation jetzt mit einer Aktion für's Herz: Sechs Hundewelpen kann man live beim Aufwachsen zusehen. Der Naturschutzbund hat im Stall eines Schäfers in Altlandsberg (Märkisch-Oderland) eine Webcam installiert .

Die Welpen wurden am 11. Oktober geboren und sind nunmehr drei Wochen alt. Der Nabu zeigt sie im Rahmen seiner Kampagne, mit der die Bedeutung von Herdenschutzhunden - etwa als Abwehr für Wölfe - unterstrichen werden soll. Die Naturschützer kritisieren den bisherigen Umgang mit den Hunden. Zwar werde, so der Nabu, bisher die Anschaffung eines solchen Tieres subventioniert, nicht aber dessen Unterhalt. Der Nabu will mit der Kampagne nach eigenen Angaben der "weiteverbreiteten Wahrnehmung begegnen, dass Naturschützer und Weidetierhalter beim Thema Wolf auf verschiedenen Seiten stehen".



Zuvor hatten die Naturschützer Aktivitäten von Störchen im südbrandenburgischen Raddusch im Internet gezeigt.