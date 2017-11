Im Berliner Bezirk Neukölln sind eine Reihe sogenannter Stolpersteine gestohlen worden, unter anderem im Ortsteil Britz. Mit den messingfarbenen Plaketten wird an von den Nationalsozialisten verfolgte und ermordete Bürger erinnert. Allein in der Hufeisensiedlung wurden mindestens sieben Stolpersteine entwendet. Daraufhin übernahm der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen.



Zunächst bemerkte ein Passant am Montagvormittag, dass zwei in den Gehweg der Steinbockstraße eingelassene Stolpersteine fehlten. Am Abend teilte die Polizei dann weiter mit, dass Anwohner im Tagesverlauf angezeigt hätten, dass weitere in Neukölln gestohlen wurden.