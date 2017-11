Vor dreieinhalb Jahren soll Sardar H. am Mord an einem verfeindeten Rocker beteiligt gewesen sein, als einer von elf Angeklagten. Doch wegen Problemen mit der Bandscheibe musste das Verfahren monatelang pausieren - am Mittwoch musste er wieder vor Gericht. Ein Urteil in dem außergewöhnlichen Prozess ist längst nicht in Sicht.