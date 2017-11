Obdachlose finden Vermieter - Wohnungssuche bei eBay war wohl erfolgreich

20.11.17 | 12:43 Uhr

Zwei Obdachlose aus Berlin haben per eBay-Kleinanzeigen eine Bleibe gesucht. Ihre Geschichte ging durch die Medien und hat nun anscheinend zu einem guten Ende geführt. Womöglich können sie Weihnachten in einer eigenen Wohnung feiern.

Stephan und Dirk, zwei Obdachlose aus Berlin, haben einen ungewöhnlichen Weg gewählt, um ihr Schicksal zu wenden. In einer Anzeige bei eBay-Kleinanzeigen schrieben sie: "Wir sind zwei nette und vernünftige deutsche Obdachlose, die gewillt sind, ihr Leben wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Wir sind beide Anfang 50, drogenfrei und keine Alkoholiker. Wir beziehen freiwillig keine staatlichen Hilfen und halten uns auch von sozialen Einrichtungen fern, da es dort meistens sehr aggressiv zugeht." Mit diesen Worten waren sie auf Unterkunftssuche gegangen und hatten damit anscheinend Erfolg. Nach einem Bericht der "Berliner Zeitung" haben sie neben vielen konkreten Hilfsangebote auch eine Wohnung angeboten bekommen.



Weihnachten in der eigenen Wohnung

Wie es in dem Bericht heißt, haben sie eine Mail von einem Vermieter bekommen, der in der Turmstraße eine 40-Quadratmeter-Wohnung mit zwei Zimmern, Küche und Bad besitzt. 600 Euro warm solle sie kosten, sagte Dirk der Zeitung. Da habe er schon schlucken müssen, aber sie müssten keine Kaution zahlen, sagte er weiter. Ende November könnten sie sich Wohnung ansehen und hätten damit eine Chance darauf, Weihnachten in einer eigenen Wohnung feiern zu können. "Das wäre wirklich was", wird er zitiert. Er fügte aber auch hinzu: "Nicht zu früh freuen. Bis dahin kann noch viel passieren."

Die Miete könnten beide aufbringen. Damit hatten sie auch in der Anzeige bei eBay für sich geworben. Das Magazin "Vice" hatte die beiden Obdachlosen ausfindig gemacht. Dem Bericht zufolge erhält Stephan eine Rente von 400 Euro und geht einem Minijob für 450 Euro nach. Zudem würden beide Tagesjobs übernehmen, etwa Bierfässer für einen Großhändler fahren oder Einkäufe für Leute machen. Alles in allem kämen sie gemeinsam auf 1.800 bis 2.000 Euro im Monat.



Spendenkonto für die Kaution eingerichtet

Nachdem ihre Anzeige publik wurde, bekamen sich nach dem Bericht der "Berliner Zeitung" aus allen Deutschlands positve Antworten. Komplette Wohnungseinrichtungen seien ihnen angeboten worden, doch die Unterkunft, die sie dafür am dringendsten benötigten, ließ am längsten auf sich warten. Zudem sei extra ein Spendenkonto bei der Plattform "Go Fund Me" für sie eingerichtet worden, auf dem in den vergangenen Tagen knapp 1.700 Euro für eine Kaution zusammengekommen seien. Auch aus Bayern und Nordrhein-Westfalen haben demnach alternative Kommunen geschrieben, weil sie noch Platz für die Männer freihätten. Eine Wohnung und Arbeit in der Landwirtschaft hätte sie ebenfalls über eBay als Angebot erreicht. Allerdings wollen die beiden nicht weg aus Berlin. Das sei die Stadt, die sie liebten. Hier haben sie ein funktionierendes Netzwerk, Jobs und Freunde.

Wir bauchen keine Betreuung oder Ratschläge

Ein Angebot von einem 20 Quadratmeter großen Zimmer in einem Wohnheim des Internationalen Bundes im Wedding hätten sie ebenfalls ausgeschlagen. Dirk sagte dem Blatt "Wir brauchen keine Betreuung, keine Ratschläge und jemanden, der uns das Leben organisiert. Das kriegen wir selbst ganz gut hin". In ein Wohnheim könnten Obdachlose in Berlin jederzeit ziehen. "Was wir brauchen, ist eine Chance auf eine selbst ausgesuchte und selbst bezahlte Wohnung."