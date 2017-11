Der Glanz des Boulevard und des Showgeschäfts vor der Kulisse der Oper - in Berlin hat sich die Prominenz getroffen und auf der traditionellen Benefiz-Gala an der Deutschen Oper für Spenden getrommelt. Empfänger des sechsstelligen Erlöses ist die AIDS-Stiftung.

Rund 500.000 Euro an Spenden sind am Samstagabend bei der 24. Operngala in Berlin für die Deutsche AIDS-Stiftung zusammengekommen. Das sind 50.000 Euro mehr als bei der Gala im vergangenen Jahr, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten.

Rund 2.000 Gäste nahmen an der Gala in der Deutschen Oper teil, darunter das Model Toni Garrn, Schauspieler Daniel Brühl und Sänger Andreas Bourani. Der Sänger Max Raabe führte durch den Abend, bei dem internationale Opernsänger Arien und Duette vortrugen.