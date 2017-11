Mittwochnachmittag gegen halb sechs, irgendwo in Tiergarten. Viele Berliner sind auf dem Heimweg von der Arbeit, mit dem Auto, zu Fuß oder dem Rad. Wahrscheinlich wollte auch der "Fahrradsponsor", wie ihn die Polizei nennt, einfach nur mit dem Rad nach Hause fahren. Aber dann gerät er plötzlich mitten in eine Verfolgungsjagd: Polizei gegen Drogendealer.

Ein Polizist entdeckt einen mit Haftbefehl gesuchten Dealer und will ihn festnehmen, der flüchtet aber, rennt Richtung Bundesratsufer, der Polizist läuft hinterher. Dann kommt das Damenrad ins Spiel:

"Einer unserer zu Fuß nacheilenden Kollegen steigerte an der Kreuzung Bundesratsufer / Krefelder Straße seine Verfolgungschancen, indem er einen Bürger in die Pflicht und dessen #Drahtesel an sich nahm. In die Pedale des Damenrads tretend brachten er und der weiterhin zu Fuß verfolgende Kollege den Täter ins Schwitzen und konnten diesen letztlich stellen und festnehmen", schreibt die Polizei Berliin auf ihrer Facebook-Seite.