Nach dem Diebstahl der 100 Kilo schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum im März haben Täter möglicherweise beschlagnahmte Beweismittel vernichtet. Das berichtet die "B.Z." am Dienstag.

Wie die "B.Z." aktuell berichtet, waren Unbekannte am 5. Juli in eine Halle des Polizei-Sicherstellungsgeländes an der Belziger Straße in Berlin-Schöneberg eingedrungen. "Offenbar um mögliche Spuren zu verwischen, entleerten die Täter in einem Audi A6 den kompletten Inhalt eines Pulverlöschers", heißt es in dem Bericht. Das Auto sei am selben Tag in einen Unfall verwickelt gewesen. "Möglicherweise handelte es sich um einen Fluchtwagen der Münz-Räuber."

Eine Polizeisprecherin bestätigte dem rbb am Dienstag nur, dass es Unbekannten gelungen sei, auf das Gelände in der Belziger Straße im Stadtteil Schöneberg zu gelangen.