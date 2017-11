Die Polizei in Berlin hat rund 15 Jahre nach einem Überfall auf einen Geldtransporter im hessischen Alsfeld zwei der mutmaßlichen Räuber festgenommen. Die beiden 51 Jahre alten Männer sollen außerdem für einen ähnlichen Raubüberfall im Jahr 1999 in Berlin verantwortlich sein. Wie die Staatsanwaltschaft in Gießen am Freitag mitteilte, waren die Ermittler den Verdächtigen durch eine neuerliche Gen-Analyse auf die Spur gekommen.

Die Männer wurden nach Gießen gebracht und sollten dort am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Bei ihrer Festnahme und mehreren Wohnungsdurchsuchungen in Berlin und Hoppegarten (Brandenburg) am Donnerstag wurden mehrere Tausend Euro Bargeld und Unterlagen sichergestellt.