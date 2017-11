Die Berliner Polizei hat in Neukölln ein Auto aus dem Verkehr gezogen, das ähnlich wie ein Polizeiauto ausgestattet war.

Den Beamten war das Auto am Sonntag wegen technischer Mängel und ungewöhnlicher Umbauten in der Hermannstraße aufgefallen, wie die Polizei am Montag auf Facebook mitteilte. Bei einer Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass sich unter Motorhaube ein nicht zugelassenes Blaulicht mit einem dazu passenden Horn befand. Zudem fanden sie einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker.

Das Auto wurde beschlagnahmt und wird nun von einem Gutachter untersucht.