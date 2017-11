Die Berliner Polizei sucht seit Freitag erneut mit Bildern nach Verdächtigen, die in eine Schlägerei am Alexanderplatz verwickelt gewesen sein sollen. Die fünf jungen Männer stehen im Verdacht, vor gut einem halben Jahr, am frühen Morgen des 30. April 2017, zwei andere Männer im U-Bahnhof verletzt zu haben.