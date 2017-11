Vor fünf Monaten stieß ein Angreifer im Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz einen Passanten brutal eine Treppe hinunter. Vor dem Landgericht hat der Beschuldigte am Montag ein Geständnis abgelegt. "Der Mann ist ein bisschen an mich rangekommen, da bin ich aggressiv geworden", erklärte der 39-Jährige zu Prozessbeginn. Weil er zuvor Drogen konsumiert habe, sei es zu der Attacke gekommen. Das 38-jährige Opfer erlitt unter anderem eine schwere Kopfverletzung. Der Beschuldigte gilt als psychisch krank.

Der Geschädigte und der Täter sind sich am 11. Juni zufällig begegnet. Der 38-Jährige sei auf dem Weg zum Bahnsteig der U-Bahnlinie 8 gewesen, als er "absichtlich und ohne Grund von hinten angegriffen wurde", heißt es in der Anklage. Von hinten habe der 39-Jährige gegen den Kopf des Opfers geschlagen. "Durch die Wucht des Schlages stürzte der Angegriffene die gesamten 14 Stufen der Zugangstreppe hinunter." Mehrfach sei der 38-Jährige mit dem Kopf gegen das Eisengeländer gestoßen.

Der Angreifer war zunächst unerkannt entkommen. Einen Monat später veröffentlichte die Polizei Bilder einer Überwachungskamera. Rund 40 Hinweise seien innerhalb eines Tages eingegangen, hieß es. Kurz darauf wurde der Verdächtige gefasst. Er befindet sich seitdem in einer geschlossenen Psychiatrie. Die Staatsanwaltschaft strebt die dauerhafte Unterbringung im sogenannten Maßregelvollzug an.

Der Beschuldigte war nach Justizangaben nach einem schweren Raub bereits von 2004 bis 2010 in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Anschließend sei er entlassen worden - mit dem Hinweis, dass von ihm keine Gefahr ausgehe, wenn er seine Medikamente nehme. Zuletzt sei er im Juli 2016 psychiatrisch begutachtet worden. Es bestehe "keine Eigen- oder Fremdgefährdung" sei attestiert worden.

Im Prozess werden dem 39-Jährigen sechs weitere Angriffe zur Last gelegt. So sei er im Juli 2016 im Stadtteil Moabit nackt auf die Straße gelaufen und habe ein Rentner-Ehepaar attackiert. Anschließend habe er sich gegen seine Festnahme gewehrt. Im Gerangel habe er einem Polizisten die Dienstwaffe entrissen und sich selbst in den Bauch geschossen. Die Verhandlung unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands wird am 24. November fortgesetzt.