Eine "absolut spontane Tat" unter Alkoholeinfluss: Ein 56-Jähriger ist am Montag in Berlin wegen Totschlags schuldig gesprochen worden. Im März 2017 hat er eine Künstlerin in ihrer Kreuzberger Wohnung nach einem Streit erstochen.

Acht Monate nach tödlichen Messerstichen auf eine 41 Jahre alte Künstlerin in Berlin-Kreuzberg ist der Täter zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht der Hauptstadt sprach den 56-jährigen Angeklagten am Montag des Totschlags schuldig. Es sei eine "absolut spontane Tat" unter Alkoholeinfluss gewesen, begründeten die Richter.

Der IT-Manager aus Belgien hatte gestanden und erklärt , er könne sich "selbst nicht vergeben, dass es dazu gekommen ist". Die Künstlerin und der Angeklagte hätten sich nur Stunden vor der Tat in einer Bar kennengelernt. Nach einvernehmlichem Sex in der Wohnung der Frau sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen - "ausgelöst möglicherweise durch Rotwein, den der Angeklagte verschüttet hatte", hieß es weiter im Urteil.

Es war gegen 21.00 Uhr, als es am 17. März 2017 zu einem heftigen Streit der Angetrunkenen kam. Nachbarn hätten ein Poltern vernommen, sagte der Vorsitzende Richter. Möglicherweise habe der Angeklagte sein Klappmesser gezogen, um zu drohen. "Es wurde um das Messer gerangelt und gekämpft." Die Künstlerin habe den Angeklagten dann am Rücken verletzt. "Er griff ihr in das Messer, konnte es an sich bringen und stach vier Mal auf die Frau ein."