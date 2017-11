Putzfrau entdeckt Waffen in Berliner Wohnhaus

Dank einer Reinigungskraft hat die Berliner Polizei in einem Wohngebäude in Wilmersdorf mehrere Waffen und Arzneimittel sichergestellt. Dabei handelte es sich unter anderem um eine Maschinenpistole, zwei Kalaschnikows, fünf Revolver, Munition und Zubehör sowie um größere Mengen Tilidin und Testosteron, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Eine 64-jährige Reinigungsfrau hatte am Mittwochmorgen im Keller des Wohngebäudes mehrere in Decken gehüllte Gewehre gefunden, als sie sich dort mit Reinigungsmittel und Wasser versorgte. Die Polizei durchsuchte daraufhin den zum Keller dazugehörigen Anbau, in dem sich vier Kampfhunde befanden. Dort entdeckten die Beamten auch die übrigen Waffen und Gegenstände. Das Landeskriminalamt ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontroll- und Arzneimittelgesetz.