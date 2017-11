Der 54 Jahre alte Radfahrer war in der Nacht zu Samstag gegen 1.30 Uhr von drei Männern auf der Straße attackiert worden. Der Mann schob sein Fahrrad auf der Ernst-Thälmann-Straße als er an der Ecke Jahnstraße dem Trio begegnete. Einer von ihnen versuchte ihm laut Polizei, das Fahrrad zu entreißen."Der Mann konnte sich wehren und den Angreifer zu Boden bringen", so Möhwald. Dabei bemerkte er aber, dass sein Hals mit einem scharfen Gegenstand attackiert worden war. Die Täter flüchteten danach.



Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Die Schnittwunde am Hals sei so tief gewesen, dass der Mann hätte sterben können, so der Polizeisprecher.