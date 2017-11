Bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf ist am Montagabend ein Radfahrer ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin rbb|24 am Dienstag sagte, wurde der 45-Jährige in der Residenzstraße beim Linksabbiegen von einem Transporter erfasst.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Radfahrer gegen 20.45 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Radweg der Residenzstraße in Richtung Lindauer Allee gefahren und dann nach links in die Emmentaler Straße abgebogen, hieß es von der Polizei. Dabei sei er von dem geradeaus fahrenden Transporter eines 18-Jährigen erfasst worden. Der Radfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt.