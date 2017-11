Mann in der Bundesallee tot aufgefunden

In Berlin-Wilmersdorf ist in der Nacht zu Montag ein Mann in der Bundesallee tot aufgefunden worden.

Medienberichte, wonach der Mann bei einem Überfall getötet wurde, bestätigte eine Polizeisprecherin dem rbb nicht. Die genauen Todesumstände seien laut Polizei noch unklar. In der Begleitung des Mannes sei eine Frau gewesen. Eine Mordkommission ermittle.

Medienberichten zufolge war der Mann mit der Frau unterwegs, die Einnahmen wegbringen wollte. Dabei sei er mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er starb.