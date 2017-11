Bild: dpa/Seeger

Angriff auf Beamten in Oberhavel - Polizei sucht nicht mehr nach "Reichsbürger"

24.11.17 | 13:23 Uhr

Urkundenfälschung, Waffenbesitz, Steuerhinterziehung und nun Körperverletzung: Die Anzeigen-Liste gegen einen "Reichsbürger" aus Tornow ist lang. Nachdem er einem Polizisten den Knöchel brach, floh er in einen Wald - festgenommen wird er jedoch nicht.



Der sogenannte Reichsbürger, der am Dienstagabend im Fürstenberger Ortsteil Tornow (Oberhavel) einen Polizisten verletzte und danach floh, muss keine Festnahme befürchten. Das erklärte eine Polizeisprecherin rbb|24 am Freitagmorgen. Die Kripo ermittelt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gegen den 58-Jährigen. "Das genügte nicht, um den Mann zur Fahndung auszuschreiben. Solange von der Staatsanwaltschaft keine Schritte eingeleitet werden, werden wir nicht tätig", sagte die Sprecherin. Dementsprechend sei nicht bekannt, ob der Mann inzwischen in sein Haus in Tornow zurückgekehrt sei. Gegen den seit langem polizeibekannten "Reichsbürger" sollte am Dienstag ein Haftbefehl vollstreckt werden. Entweder sollte er 179 Euro Strafe zahlen oder drei Tage ins Gefängnis. Als zwei Polizisten versuchten, ihn in seinem Haus der Ringslebener Straße festzunehmen, wehrte sich der Mann. Dabei brach sich ein 54-jähriger Beamter den Knöchel, er musste später stationär im Krankenhaus behandelt werden und ist nicht dienstfähig. Der "Reichsbürger" ergriff in seinem Auto die Flucht und entkam später in ein Waldstück in Marienthal. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine" darüber berichtet.

Mehr zum Thema imago/Florian Schuh Marienthal in Oberhavel - "Reichsbürger" verletzt Polizisten und ist auf der Flucht Weil ein sogenannter Reichsbürger im Kreis Oberhavel 179 Euro Strafe nicht zahlen wollte, sollte er verhaftet werden. Am Ende des Tages war ein Polizist so schwer verletzt, dass er in die Klinik musste - und der Mann im Wald verschwunden.



Selbstgebastelter Personalausweis

Gegen den bekennenden "Reichsbürger" werden seit dem vergangenen Jahr mehrere Strafverfahren geführt. Er weigerte sich zunächst, Grundsteuer zu bezahlen und forderte im Gegenzug von der Stadt Fürstenwalde Geld zurück - da er die Bundesrepublik als Staat nicht anerkenne und sich deshalb nicht an deren Gesetze gebunden fühle. Polizisten zeigte er bei einer Verkehrskontrolle einen selbstgebastelten Personalausweis, wie die Polizeisprecherin am Freitag rbb|24 sagte. Damit hatte er eine Anzeige wegen Urkundenfälschung am Hals. Im vergangenen März beschloss das Verwaltungsgericht Potsdam, dem Jäger dessen Waffenerlaubnis und Waffen zu entziehen. Die Begründung: Wer Gewaltmonopol und Gesetze der Bundesrepublik grundsätzlich nicht anerkennt, dem sollte man keine Waffen anvertrauen. "Ein Restrisiko muss nicht hingenommen werden", hieß es im richtungsweisenden Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg 2016.

Waffen ohne Erlaubnis

Ein anderer "Reichsbürger" hatte im vergangenen Oktober im fränkischen Georgensgmünd bei einer Durchsuchung seines Hauses einen Polizisten erschossen. Seitdem gehen die Behörden deutlich härter gegen vormals oft als harmlos geltende "Reichsbürger" vor - besonders, was Waffenbesitz angeht. Am 20. März beschlagnahmte ein Spezialeinsatzkommando im Haus des Jägers in Tornow drei versteckte Waffen und entsprechende Munition. Sechs weitere Waffen hatte der Mann in der Wohnung einer Bekannten aufbewahrt - er besaß keine Erlaubnis dafür. Außerdem stießen die Polizisten auf 45 Cannabispflanzen, die allerdings waren nur ein Zufallsfund. Eine 65-jährige Frau, die sich ebenfalls im Haus aufhielt, war per Haftbefehl wegen Volksverhetzung gesucht worden - sie musste für 80 Tage ins Gefängnis. Der Mann wurde nur vorläufig festgenommen.

Bekannte des Reichsbürgers zahlt seine Strafe

Der jüngste Haftbefehl gegen den 58-Jährigen wurde noch am Dienstag wieder aufgehoben. Gegen 21 Uhr erschien eine Frau auf dem Polizeirevier in Gransee und zahlte die Geldstrafe für den Mann - damit war dieser Fall erledigt. Für den Angriff auf den Polizisten aber wird sich der "Reichsbürger" verantworten müssen. Dass die Polizei nur mit zwei Beamten nach Tornow gekommen war, um den Mann festzunehmen, sei im Nachhinein wohl ein Fehler gewesen, erklärte die Sprecherin am Freitagmorgen. "Die örtlichen Kollegen sagten: 'Wenn man sich vorher ankündigt, kann man mit ihm eigentlich reden.'"

Tornow im Kreis Oberhavel