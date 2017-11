Weil ein sogenannter Reichsbürger in Marienthal (Oberhavel) 179 Euro Strafe nicht zahlen wollte, sollte er verhaftet werden. Am Ende des Tages war ein Polizist so schwer verletzt, dass er nicht mehr arbeiten konnte - und der Mann im Wald verschwunden.

Ein sogenannter Reichsbürger hat am Dienstagabend in Marienthal (Oberhavel) einen Polizisten so schwer verletzt, dass er nicht mehr dienstfähig war. Anschließend ist er geflohen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Brandenburg am Mittwoch rbb|24. Zuerst hatte die "Markische Allgemeine" berichtet.

Gegen den 58-jährigen Reichsbürger sollte demnach ein Haftbefehl vollstreckt werden, weil er eine Strafe von 179 Euro nicht zahlen wollte. Er hätte dafür drei Tage ins Gefängnis gemusst.