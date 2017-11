Stalingrad in der Kältekammer nachempfinden oder virtuell beim Hitler-Attentat dabei sein: Damit wirbt ein Unternehmer für seinen "Reichspark" in Brandenburg, berichtet die Böhmermann-Sendung "NEO Magazin Royal". Die Satire wird nicht von allen erkannt. Von Bettina Rehmann

Das ist ein Ding. Nordöstlich von Fürstenwalde soll ein Nazi-Themenpark entstehen, der die Geschichte von 1933 bis 1945 erlebbar machen will – mit Zeppelinflügen, Wolfschanze, Schweinebraten to go und originalgetreuem KZ-Nachbau. Von den Plänen zum sogenannten Reichspark berichtet das "NEO Magazin Royale" in seiner aktuellen Sendung. Achtung Spoiler: Jan Böhmermann und Ralf Kabelka verdienen ihr Geld auch mit Satire.

Logisch erscheint die Argumentation des "Unternehmers", der die Idee zum Reichspark ausgerechnet in Brandenburg umsetzen will: "Raphael Gamper" von der Firma "HG Consulting" will Arbeitsplätze nach Brandenburg bringen, den Einzelhandel fördern. Brandenburg sei bestens geeignet, "keine große Bevölkerungsdichte" und, so "Gamper" in der Sendung: "die Immobilienpreise sind ok."