Ort in Südbrandenburg zu verkaufen

Alwine liegt in der Niederlausitz und kommt in drei Wochen unter den Hammer. Für schlappe 125.000 Euro gibt es mehrere Häuser, Straßen und ein Plumpsklo. Die rbb|24-User haben schon Ideen, was sie aus dem Privat-Dorf machen würden. Einen Haken gibt es aber.