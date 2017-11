Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hielten die Fahnder den aus Polen kommenden Pkw am Mittwochabend auf der Autobahn 15 bei Forst (Spree-Neiße) an. In dem Kombi waren drei 28, 47 und 51 Jahre alte Frauen sowie sieben Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren eingepfercht. Sie stammen offenbar aus Vietnam.