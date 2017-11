Rund 100 Jugendliche haben am Dienstagabend in Berlin-Schöneberg Passanten, Autofahrer und Polizisten mit illegalen Böllern attackiert. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mehrere Menschen wurden bei den Attacken verletzt.



Die Polizei hatte Mühe, die Randalierer in den Griff zu bekommen: Sie musste während des rund vierstündigen Einsatzes mehrmals Verstärkung anfordern. Mehrere Dutzend Beamte seien mit Helmen und Schutzkleidung im Einsatz gewesen, hieß es. "Auch Kollegen von Einsatzhundertschaften waren vor Ort", berichtete ein Polizeisprecher.



Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren wurden vorübergehend festgenommen. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.