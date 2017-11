Spatenstich für umstrittenes Bürogebäude - Letzte Baulücke am Leipziger Platz wird geschlossen

09.11.17 | 13:09 Uhr

Das historische Achteck am Leipziger Platz ist bald wieder komplett bebaut. In der letzten Baulücke sind am Donnerstag die Spaten angesetzt worden. Bis 2019 soll ein Büro- und Geschäftsgebäude entstehen. Wohnungen sind jedoch nicht dabei.

Die letzte Baulücke am Leipziger Platz in Berlin-Mitte wird geschlossen. Auf dem Grundstück 18/19 neben der kanadischen Botschaft am Übergang zum Potsdamer Platz wurde am Donnerstag der erste Spatenstich gesetzt. Gebaut werden soll ein zehngeschossiges Gebäude, in dem 2.000 Quadratmeter für Geschäfte und 6.500 Quadratmeter für Büros vorgesehen sind.

Keine Wohnungen durch Ausnahmegenehmigung

Das Thema Wohnungen hatte dem damaligen Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) im Frühjahr 2016 viel Kritik eingebracht: Er hatte die Bauherren von der Auflage befreit, in dem Haus auch Wohnungen zu bauen. Zur Begründung führte Geisel an, der Verkehrslärm am Leipziger Platz sei zu hoch. Der Bebauungsplan für das Areal schreibt eigentlich vor, dass mindestens 20 Prozent der Bruttogeschossfläche zu Wohnungen werden. Linke, Grüne und CDU griffen Geisel wegen der Ausnahmegenehmigung an. Sie kritisierten, dass die Entscheidung ohne Lärmgutachten getroffen wurde. Darüber hinaus wurde auch bekannt, dass Ex-Senator und SPD-Mitglied Peter Strieder das luxemburgische Unternehmen berät.

Blick vom Potsdamer Platz auf den Leipziger Platz vor dem Zweiten Weltkrieg.

Charakteristisches Achteck wieder komplett

Die Umbauung des Leipziger Platzes wird mit Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2019 wieder ein vollständiges Achteck bilden. Damit wird die ursprüngliche Form des Areals wieder hergestellt. Der Leipziger Platz war zwischen 1732 und 1738 in Form eines Oktagons entstanden. Unter anderem durch den Bau des Wertheim-Kaufhauses am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Areal zu einer wichtigen Geschäftsadresse in Berlin. Im Zweiten Weltkrieg wurden die meisten Gebäude am Leipziger Platz stark beschädigt oder zerstört. In den vergangenen Jahren waren die Gebäude schrittweise wieder errichtet worden. Zuletzt waren vor drei Jahren das Einkaufszentrum Mall of Berlin und das AvD-Palais hinzugekommen. In der letzten Baulücke, die nun geschlossen wird, stand jahrelang ein haushohes Baugerüst, das mit Werbung verkleidet war.

